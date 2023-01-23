Путин допустил превращение ЕАЭС в "мощный полюс" многополярного мира

Российский лидер предложил членам ЕАЭС оценить стратегические направления работы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 января, обратился к главам государств ‒ членов Евразийского экономического союза. Российский лидер напомнил, что с 1 января 2023 года Россия приняла председательство в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.

Путин отметил, что тесная интеграция в рамках ЕАЭС стала достойным ответом на такие обострившиеся в связи с пандемией и применением рядом стран нелегитимных санкций глобальные проблемы. По мнению президента России, у Союза есть все возможности для того, чтобы стать одним из мощных, самостоятельных, самодостаточных полюсов формирующегося многополярного мира, быть центром притяжения для всех разделяющих наши ценности и стремящихся к сотрудничеству с ЕАЭС независимых государств.

Глава государства призвал делать все возможное, чтобы способствовать дальнейшему углублению интеграции на всех направлениях – в политической, экономической, промышленной, финансовой и технологической сферах. При этом необходимо оценить ход реализации действующих "Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года" и приступить к подготовке новых документов долгосрочного планирования.

Одним из важнейших стратегических приоритетов совместной работы, по словам Путина, должно стать развитие технологического потенциала стран – членов ЕАЭС, достижение подлинной независимости и самодостаточности в этой области, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что создание странами Евразийского экономического союза совместных предприятий в стратегически важных и высокотехнологичных отраслях – одна из ключевых задач объединения. Российский премьер подчеркнул важность участия в каждом кооперационном проекте как минимум трех государств евразийской "пятерки".

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