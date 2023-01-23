Киев складирует западные боеприпасы на территории АЭС

На Украине рассчитывают, что Москва не будет наносить удары по станциям

Украинские военные складируют оружие и боеприпасы на территориях атомных электростанций.

Об этом в понедельник, 23 января, сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. В частности, на АЭС складируются ракеты к комплексам РСЗО HIMARS и иностранным системам ПВО, а также артиллерийские боеприпасы большого калибра.

"Только за последнюю неделю декабря 2022 года через железнодорожную станцию Рафаловка на Ровенскую АЭС из-за рубежа было доставлено несколько железнодорожных вагонов смертоносного груза", - сказал он.

Киев рассчитывает, что ВС России не станут наносить удары по АЭС, опасаясь ядерной катастрофы.

"Хочется надеяться, что в Киеве никому не придет в голову специально подорвать такие склады в расчете выклянчить у США и их союзников еще больше оружия и боеприпасов", - цитирует Нарышкина РИА Новости.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) объявило о расширении присутствия на Украине. По словам генерального директора Рафаэля Гросси, решение принято, "чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время текущего конфликта".

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