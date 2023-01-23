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МИД России: западная помощь Украине будет "перемолота"

10:40
  • понедельник
  • 23 января 2023

Все оружие и техника, поставленные Западом ВСУ, становятся целями для ударов ВС России

Оружие и военная техника, которые западные государства отправляют украинской армии, будут ликвидированы. Такое заявление в понедельник, 23 января, сделал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

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Дипломат отметил, что продолжением поставок оружия Киеву "противники России продолжают повышать ставки, но, как абсолютно твердо, уверенно заявлялось с нашей стороны не один раз: цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае".

Рябков подчеркнул, что "вся эта военная техника, нарастающим потоком поступающая на Украину из разных источников будет буквально перемолота", сообщает ТАСС.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что российская армия уничтожит любые вооружения, которые страны Запада направят Украине. Дипломат подчеркнул, что накачивание Украины оружием приведет лишь к увеличению жертв среди мирного населения и создаст дополнительные трудности в бывшей советской республике.

Антонов также отметил, что "победить Российскую Федерацию просто невозможно", поэтому в спецоперации "победа будет за нами".

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