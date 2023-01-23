Бойцам российских инженерных войск вручили госнаграды

Медали им передали прямо на передовой

За героизм, мужество и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции, государственные награды получили бойцы российских инженерных войск.

Медали "Жукова" и "За отвагу" вручили в боевой обстановке, прямо на передовой. Среди награжденных - офицеры, сержанты, рядовой состав подразделений. Наши военнослужащие не только оперативно возводят переправы, проводят разминирование. Благодаря их самоотверженности удалось сорвать не одну попытку наступления украинских националистов, а также спасти жизни сотен мирных граждан в населенных пунктах, охваченных боевыми действиями.

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