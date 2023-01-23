ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бойцам российских инженерных войск вручили госнаграды

11:46
  • понедельник
  • 23 января 2023

Медали им передали прямо на передовой

За героизм, мужество и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции, государственные награды получили бойцы российских инженерных войск.

Медали "Жукова" и "За отвагу" вручили в боевой обстановке, прямо на передовой. Среди награжденных - офицеры, сержанты, рядовой состав подразделений. Наши военнослужащие не только оперативно возводят переправы, проводят разминирование. Благодаря их самоотверженности удалось сорвать не одну попытку наступления украинских националистов, а также спасти жизни сотен мирных граждан в населенных пунктах, охваченных боевыми действиями.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Вручение госнаград
Вручение госнаград
Вручение госнаград
Вручение госнаград
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.