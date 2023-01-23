Глава Евросовета признал трудности с новыми санкциями против России

Однако политик пообещал "сохранить давление на Кремль"

Предпринимать дальнейшие ограничительные меры в отношении России в связи с ее специальной военной операцией на Украине будет все сложнее. Об этом рассказал председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Политик заявил, что в распоряжении Брюсселя "есть инструменты" давления на Россию, но "следующие шаги будут сложными".

При этом Мишель заверил, что Евросоюз готов сохранять "давление на Кремль с новыми санкционными пакетами, даже понимая, что каждый из них — сложнее предыдущего", понимая, чего "на Украине от нас ждут".

В частности, по словам главы Евросовета, "Зеленский очень настаивает" на том, чтобы "побывать во всех регионах, от Африки до Латинской Америки, чтобы рассказать, что происходит" на Украине". С этой целью украинские власти решили открыть десять новых посольств в африканских государствах — по мнению Мишеля, "это правильный выбор", пишет El Mundo.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что антироссийские санкции "погружают экономику России в рецессию на десятилетия, и ее индустрия лишается современных и критических технологий". По словам главы ЕК, Евросоюз вводит "сильнейшие" ограничительные меры в отношении России и не собирается отступать от этой политики.

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