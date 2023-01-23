В ЕС заявили, что следующие недели станут решающими в ситуации на Украине

Это определит наше будущее

Следующие две-три недели в конфликте на Украине определят будущее.

Об этом в понедельник, 23 января, Глава Евросовета Шарль Мишель. Брюссель продолжит оказывать Киеву необходимую военную поддержку.

"Ближайшие недели, две или три, являются решающими... То, что произойдет в 2023 году, и многое из этого зависит от ближайших недель, это то, что определит наше будущее", - сообщил он Мишель в интервью испанской газете Mundo.

Ранее Мишель признал, что вводить новые санкции против России становится все труднее.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"