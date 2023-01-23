Рогозин рассказал об участии своих родственников в спецоперации

По словам экс-главы Роскосмоса, члены его семьи — люди с патриотическими взглядами

Бывший генеральный директор Роскосмоса и руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин рассказал в понедельник, 23 января, что вся его семья болеет за страну и личным вкладом пытается приблизить победу.

По словам Рогозина, члены его семьи — "люди патриотических взглядов". В частности, "супруга меня проводила туда с тяжелым сердцем, но с пониманием, что по-другому не получится у нас".

Сын Рогозина, как рассказал политик, авиационный конструктор и работает в научно-техническом центре, где занимаются дронами. Еще один воспитанник его семьи окончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков и получил звание лейтенанта, он "сейчас обучится на боевой машине, тоже рвется на фронт".

Кроме того, еще один родственник Рогозина является старшим офицером Вооруженных сил России и принимал участие в "различного рода боевых операциях".

Политик подчеркнул, что "вся семья, как один, болеет за страну и личным вкладом своим пытается приблизить победу", сообщает РИА Новости.

Сам Дмитрий Рогозин в декабре 2022 года получил в Донецке контузию и ранение во время очередной атаки украинских националистов. 26 декабря столичные врачи провели сложную операцию по извлечению осколка боеприпаса из района шейного позвонка.

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