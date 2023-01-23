В СПЧ предложили ограничить выдачу российского гражданства

Эту меру предлагают ввести временно и не для всех

В России "было бы разумно" временно ограничить или приостановить выдачу российского гражданства по программе переселения соотечественников. Такое мнение в понедельник, 23 января, высказал член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов.

В своем Telegram-канале Кабанов напомнил, что программа добровольного переселения из бывших союзных республик изначально задумывалась и принималась для переезда в Россию "реальных соотечественников", носителей русского языка и культуры.

Однако, по его мнению, в ходе реализации программы из-за злоупотреблений и попыток незаконной коммерциализации возникают ситуации, когда лица, не владеющие русским языком, "очень быстро становятся" россиянами и пользуются социальными благами, при этом не внося ничего "в общую социальную копилку" и уклоняясь от уплаты налогов.

Член СПЧ заявил, что если программа переселения соотечественников все-таки продолжит работать, то она должна реализовываться в интересах реальных соотечественников, а не быть "дырой" для "покупки" российского паспорта.

С учетом этого Кабанов выступил за приостановку выдачи гражданства России по программе переселения соотечественников. Исключение, по его мнению, должны составлять только граждане Белоруссии, носители русского языка и общеславянской культуры, лица, имеющие исторические родственные связи с Россией, а также обладающие выдающимися профессиональными и уникальными компетенциями либо представители коренных народов, исторически проживающих на территории России.

В МВД России ранее опровергли сообщения о том, что жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей якобы вынуждают отказываться от украинского гражданства при получении российского. В ведомстве уточнили, что отсутствие гражданства Украины может понадобиться для поступления на государственную службу в России, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Отказ от украинского гражданства производится только по желанию его обладателя.

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