Потанин заявил о наличии у России "прививки 1917 года"

Не нужно повторять чужих ошибок, заметил бизнесмен

Россия еще в 1917 году получила "прививку" от конфискации активов.

Об этом в интервью РБК заявил российский бизнесмен, президент "Норникеля" Владимир Потанин. Он подчеркнул, что конфискация активов является "скрытой или явной формой воровства", которая разрушает инвестиционный климат в мире.

"Мы свою прививку уже получили в 1917 году. И все помнят, к чему это привело. Поэтому надо вот просто вспомнить о том, к чему у нас прививка от неуважения к личным свободам людей и праву собственности привела, так будем по совокупности говорить, к плохим последствиям", - сообщил он.

Не поддаваясь на провокации Запада о нарушении общепринятых правил обращения с собственностью, Россия получает большое морально-психологическое преимущество, заметил Потанин.

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