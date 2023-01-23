Собянин сообщил об открытии трёх детских поликлиник в разных районах столицы

Новый корпус детской поликлиники открылся в Бескудниковском районе

В столице появятся три новые детские поликлиники, в которых будут получать медицинскую помощь порядка 40 тысяч маленьких пациентов. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Одна из них в понедельник открылась в Бескудниковском районе Москвы. Учреждение соответствует новому московскому стандарту. В нём установлено современное медицинское оборудование - рентген-аппараты, УЗИ, ЭКГ.

Продуманное расположение кабинетов позволяет избежать возникновения очередей. Компьютеры медперсонала подключены к системе ЕМИАС, все результаты исследований родители могут увидеть в электронной карте. Также есть уютные комнаты отдыха для персонала.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"