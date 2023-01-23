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Хуснуллин рассказал о положительной динамике в строительстве

12:00
  • понедельник
  • 23 января 2023

В 2023 году отрасль должна сохранить показатели

Строительная отрасль России на протяжении трех последних лет показывает положительную динамику, за счет которой в 2022 году по ключевым направлениям были достигнуты значимые результаты. Об этом в понедельник, 23 января, рассказал заместитель главы правительства Марат Хуснуллин, курирующий в кабмине строительную отрасль.
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Вице-премьер подчеркнул, что в 2023 году перед строительным комплексом России поставлена задача достичь результатов не ниже уровня предыдущего года.

При этом Хуснуллин отметил влияние непростой экономической ситуации на ипотечный сектор, что привело к снижению портфеля ипотечного кредитования в стране. Однако он указал, что в целом ипотека дала положительный толчок развитию жилищного строительства, сообщает ТАСС.

Федеральное правительство поддерживает развитие строительной отрасли, прежде всего это касается социальных объектов. В конце декабря 2022 года сообщалось, что более 38,8 млрд рублей из федерального бюджета будет направлено в ближайшие три года на строительство и реконструкцию медицинских учреждений в регионах России. Свыше 26,4 млрд рублей из этой суммы поступят в регионы уже в 2023 году.

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