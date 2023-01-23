В России с коронавирусом госпитализировали 362 человека

Скончался 41 пациент

За сутки в России госпитализированы 362 заболевших коронавирусом. Об этом в понедельник, 23 января, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 4719 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 3640 человек, скончался 41 пациент с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1241 заболевшего коронавирусом, из них госпитализирован только 91. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 664 человека, в Московской области – 140.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21898876 случаев заболевания, зарегистрировано 394735 летальных исходов.

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