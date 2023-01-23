На Севером Кавказе задержали агента СБУ

Он планировал теракт "в отношении сотрудников полиции"

ФСБ России предотвратила готовившийся украинскими спецслужбами теракт на Северном Кавказе.

Преступление намеревался совершить сторонник украинских националистов в январе, сообщили в ЦОС ФСБ. При обыске у него нашли "готовые к применению средства террора".

Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту. Преступник во всем сознался. На допросе он рассказал, что планировал теракт "в отношении сотрудников полиции".

"Я был агентом украинских спецслужб. Позывной у меня был Алехандро. По их заданию я должен был приехать в СКФО и совершить теракт в отношении сотрудников полиции. В содеянном раскаиваюсь, вину свою признаю", - сообщил задержанный.

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