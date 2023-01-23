Источники анонсировали кадровые перестановки в правительстве Украины

Главным кандидатом на увольнение называют министра энергетики

Вскоре в украинском кабинете министров возможны увольнения и перестановки. Об этом пишут средства массовой информации со ссылкой на источники в окружении президента Украины Владимира Зеленского и в Верховной раде.

По утверждению источников, первый кандидат на увольнение – министр энергетики Герман Галущенко. Также остается под вопросом, продолжат ли работу в прежних должностях министр спорта Вадим Гутцайт и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин.

Кроме того, по утверждениям источников, депутаты Верховной рады хотели бы сменить министра образования и министра по вопросам ветеранов, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно об отставке советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича. Чиновник написал заявление по собственному желанию после заявления о причастности украинской системы ПВО к разрушению жилого дома в Днепропетровске.

Эксперты предполагают, что "Арестович как человек, который раскрутился на теме СВО, он вышел на уровень, когда он может стать самостоятельной фигурой". Не исключается, что чиновник метит на место президента Украины.

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