Евросоюз допустил несколько вариантов использования российских активов

МИД России назвал идею передать эти активы Киеву воровством

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что у Евросоюза есть несколько вариантов в отношении того, что делать с замороженными активами России. Политик напомнил, что в странах ЕС заблокировано около 300 млрд долларов российских активов.

Мишель отметил в интервью El Mundo, что выступает за то, "чтобы что-то с ними сделать в соответствии с правовыми принципами". При этом "ключевым вопросом", по его словам, остается предложение конфисковать замороженные российские активы и использовать их для финансирования восстановления Украины.

Однако Москва убеждена, что подобный подход является воровством. Такое заявление в понедельник, 23 января, сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Дипломат отметил, что "много такого рода идей циркулирует", в том числе в Соединенных Штатах. Он указал, что "страна, которая пыталась позиционировать себя как основывающаяся на верховенстве права, сейчас занимается самоотрицанием", сообщает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношений в прежнем формате между Россией и странами Запада больше не будет. Он отметил, что "США и вассалы опустились до банального воровства, но назвали это заморозкой российских активов".

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