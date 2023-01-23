В передвижном музее "Поезд Победы" открылась новая экспозиция

Состав находится на Белорусском вокзале Москвы

Как проходил один из самых громких судебных процессов XX века - Нюрнбергский военный трибунал, подробности разработки бактериологического оружия Японией в годы Второй мировой.

Об этих важнейших исторических событиях расскажет новая экспозиция, которая открылась в составе уникального передвижного музея "Поезд Победы". В эти дни он находится на Белорусском вокзале Москвы, сообщает "ТВ Центр".

В отдельном вагоне воссозданы интерьеры Дворца юстиции города Нюрнберга, в котором перед правосудием предстали военные преступники из высшего руководства нацистской Германии. Также посетители смогут увидеть реконструкцию лабораторий.

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