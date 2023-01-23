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В передвижном музее "Поезд Победы" открылась новая экспозиция

14:54
  • понедельник
  • 23 января 2023

Состав находится на Белорусском вокзале Москвы

Как проходил один из самых громких судебных процессов XX века - Нюрнбергский военный трибунал, подробности разработки бактериологического оружия Японией в годы Второй мировой.

Об этих важнейших исторических событиях расскажет новая экспозиция, которая открылась в составе уникального передвижного музея "Поезд Победы". В эти дни он находится на Белорусском вокзале Москвы, сообщает "ТВ Центр".

В отдельном вагоне воссозданы интерьеры Дворца юстиции города Нюрнберга, в котором перед правосудием предстали военные преступники из высшего руководства нацистской Германии. Также посетители смогут увидеть реконструкцию лабораторий.

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Экспозиция Поезда Победы
Экспозиция Поезда Победы
Поезд победы
Поезд победы
Экспозиция Поезда Победы
Экспозиция Поезда Победы
Поезд победы
Поезд победы
Экспозиция Поезда Победы
Экспозиция Поезда Победы
Экспозиция Поезда Победы
Экспозиция Поезда Победы
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