На заводе в подмосковном городе Рошаль произошел пожар

Возгорание тушили несколько часов

Один человек пострадал в результате ЧП на заводе в подмосковном городе Рошаль. Сегодня утром на местном предприятии произошла вспышка алюминиевой пыли. После чего возник пожар.

Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров. Здание частично обрушилось. Чтобы потушить возгорание, спасателям потребовалось несколько часов. Из-за ЧП технологический процесс на заводе пришлось остановить. Что стало причиной произошедшего, сейчас выясняется. По некоторым данным, пострадал 30-летний мужчина.

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