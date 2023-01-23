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На заводе в подмосковном городе Рошаль произошел пожар

15:03
  • понедельник
  • 23 января 2023

Возгорание тушили несколько часов

Один человек пострадал в результате ЧП на заводе в подмосковном городе Рошаль. Сегодня утром на местном предприятии произошла вспышка алюминиевой пыли. После чего возник пожар.

Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров. Здание частично обрушилось. Чтобы потушить возгорание, спасателям потребовалось несколько часов. Из-за ЧП технологический процесс на заводе пришлось остановить. Что стало причиной произошедшего, сейчас выясняется. По некоторым данным, пострадал 30-летний мужчина.

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