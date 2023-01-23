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Собянин сообщил об открытии новой и двух реконструированных детских поликлиник

15:01
  • понедельник
  • 23 января 2023

Установлено самое современное оборудование

В Москве сегодня после реконструкции открылись сразу три детские поликлиники. Находятся они в Бескудниковском районе. А также в Кузьминках и Бибиреве. Во всех учреждениях установлено современное медицинское оборудование. Приём ведут высококвалифицированные специалисты. Обслуживание полностью соответствует новому московскому стандарту.

Новое здание детской поликлиники открыло свои двери для посетителей. С 8 утра весь медицинский персонал на посту. Отвечают на вопросы, принимают пациентов. Осваиваются и врачи. Причём, не только в этой поликлинике. Еще два здания, в котором лечат маленьких пациентов, открылись после капитального ремонта.

"Сегодня в Бескудниковском районе первых пациентов принимает новый корпус детской поликлиники в Рогачёвском переулке. Одновременно мы завершили реконструкцию двух детских поликлиник — филиала № 1 ДГП № 48 в Кузьминках и филиала № 3 ДГП № 125 в Бибирево. В этих трёх поликлиниках, соответствующих новому московскому стандарту, будут получать медицинскую помощь порядка 40 тысяч маленьких москвичей", - отметил Сергей Собянин.

Просторные коридоры, функциональные кабинеты, удобная навигация. Всё для комфортного пребывания детей и их родителей. Когда старое здание в Бескудникове откроют после капремонта, в этой постройке, возведенной с нуля, будет амбулаторный центр. Прекрасная диагностическая база, пять этажей которой займут узкие специалисты. Уже сейчас под восстановительное лечение отведён целый этаж. В череде кабинетов - помещение для ультразвуковых ингаляций, зал гидромассажных ванн, физиотерапия, теплолечение. К профилактике подход основательный и комплексный.

"Гидромассажные ванны. Они используются для разного рода патологий. Как при нервных заболеваниях, заболеваниях дыхательных путей и ортопедической патологии. Создание определенных гидропотоков позволяет воздействовать на определенные группы мышц и рефлекторные зоны", - пояснила Ольга Щукина, главный врач детской городской поликлиники №15 ДЗМ города Москвы.

Можно использовать для лечения как грудничков, так и подростков. Вне зависимости от специализации, оборудование экспертного класса.

О том, что функционал поликлиники изменился значительно, говорят и врачи. Техника - самая современная. Позволяющая как ставить сложные диагнозы, так и проводить обширные исследования в кратчайшие сроки. Стабилизировать состояние и помочь с реабилитацией.

"Здесь у нас большой кабинет лечения патологии рефракции, то есть кабинет охраны зрения для детей с миопией, гипермитропей, косоглазием. Очень хорошие аппараты, которые быстро позволяют проводить диагностику", - сообщила Марина Верещагина, врач-офтальмолог филиала №2 ДГП №15.

Такое внимание к зрению пациентов - необходимость. Дети не расстаются с гаджетами, мало гуляют и, как следствие, надевают очки. Для коррекции здоровья глаз в этом кабинете все есть!   А это - приём у ЛОРа.

Оснащение кабинета ЛОРа - по последнему слову техники. И это новый московский стандарт поликлиник. Крупнейшая программа реконструкции амбулаторного звена.

"Мы не прекращаем работу, очень активно двигаемся по этой программе. Как вы знаете, мы ее увеличили в два раза - с 100 до 200 поликлиник. Приняли решение вообще все старые поликлиники Москвы реконструировать и уменьшили сроки с 24 года до конца 23 года, все старые поликлиники будут новыми. Ну и, конечно, не забываем действующие поликлиники, надеюсь, тоже вы видите, что там новое оборудование и стандарты новые внедряются", - отметил Собянин.  

В соответствии с программой уже провели реконструкцию 77 поликлинических зданий. В состоянии ремонта больше сотни объектов.

Анастасия Мартынова, Андрей Булычёв, "ТВ Центр".

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Детская поликлиника
Детская поликлиника
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