Пешеходный тоннель начали строить около "Москва-Сити"

Он необходим для соединения станций "Тестовская" МЦД-1 и МЦД-4

Пешеходный тоннель начали строить в районе "Москва-Сити". Он соединит станцию "Тестовская" МЦД-1 и будущего МЦД-4. В минувшие выходные железнодорожники провели необходимые подготовительные работы, для чего даже на сутки пришлось остановить движение на участке МЦК. Что за это время удалось сделать?

Построили всего за сутки! Отключили и перенесли контактную сеть, демонтировали рельсошпальную решетку над будущим тоннелем. Затем соорудили ограждение, смонтировали блоки и установили два мостовых пролета. Работали быстро и слаженно. Чтобы сегодня поезда уже ходили по расписанию. А на этом месте появился важнейший для столицы объект.

Единый транспортный хаб. Между собой будут связаны станции "Деловой Центр" Московского центрального кольца, "Тестовская" первого и четвертого диаметров и метро "Международная". Чтобы реализовать этот проект, и понадобилось строить еще один тоннель. Причем, открытым способом, поэтому здесь и останавливали движение поездов.

"Открытый способ был более выгоден, и самое главное - более качественно можно произвести работы: гидроизоляцию, по заливке бетона, монтажу, поэтому долго со всеми согласовывали, но в результате остановились на том, что самый лучший способ, хотя есть технологии и закрытого способа, но они дороже, дольше", - пояснил Дмитрий Толстокорый, руководитель проекта компании ОСК 1520.

Протяженность тоннеля всего 6 километров. И это фактически соединительная ветка между Киевским и Смоленским направлениями, которая также обеспечит интеграцию Киевского направления с МЦК. Основная часть работ завершена. Теперь строители возводят дополнительные конструкции.

"В течение месяца здесь уже будут построены лифты, эскалаторы, соответственно интеграция продолжится, сегодня, можно сказать, важный такой этап интеграции, мы сооружаем тоннель для того, чтобы соединить станцию МЦД - 4 "Тестовская" со станцией МЦД - 1 "Тестовская". Люди будут переходить через подземный тоннель, подниматься по лифтам и эскалаторам и попадать на эту станцию", - рассказала представитель МЖД Наталья Щевелева.

Станция "Тестовская" уникальная в своем роде. Это самая высокая железнодорожная остановка в столице - более 20 метров над землей. Внутри прокладывают крытую пешеходную галерею - это транзитный маршрут от объединенной остановки центральных диаметров до Московского центрального кольца, метрополитена и самого "Делового центра". Так что теперь к "Москва - Сити" можно будет приезжать не только на метро, но еще на МЦК и МЦД.

Елена Сахно, Павел Суменков, Евгений Александров, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"