ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Московская электронная школа" поможет детям выбрать траекторию обучения

15:12
  • понедельник
  • 23 января 2023

Система даст персональные рекомендации

В "Московской электронной школе" появился новый ресурс, который поможет с выбором профиля и всей траектории обучения уже пятиклассникам.

В "Портфолио учащегося" нужно заполнить анкету о своих интересах и увлечениях. Система сама проанализирует информацию и даст персональные рекомендации каждому ребёнку, на какой профиль ему лучше ориентироваться. А ещё предложит оптимальные образовательные вертикали, причём не только в своей, но и в других столичных школах.

"Данная платформа развивает в детях самостоятельность в принятии решения и оценке своих возможностей, своих рисков, тем самым повышая их ответственность за образовательный результат. Не родители придумывают, по какому направлению пойти их ребенку, не учителя решают за ребенка", - рассказала Елизавета Чиркова - директор ГБОУ № 2121.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Московская электронная школа (МЭШ)
Московская электронная школа (МЭШ)
МЭШ
МЭШ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.