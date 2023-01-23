"Московская электронная школа" поможет детям выбрать траекторию обучения

Система даст персональные рекомендации

В "Московской электронной школе" появился новый ресурс, который поможет с выбором профиля и всей траектории обучения уже пятиклассникам.

В "Портфолио учащегося" нужно заполнить анкету о своих интересах и увлечениях. Система сама проанализирует информацию и даст персональные рекомендации каждому ребёнку, на какой профиль ему лучше ориентироваться. А ещё предложит оптимальные образовательные вертикали, причём не только в своей, но и в других столичных школах.

"Данная платформа развивает в детях самостоятельность в принятии решения и оценке своих возможностей, своих рисков, тем самым повышая их ответственность за образовательный результат. Не родители придумывают, по какому направлению пойти их ребенку, не учителя решают за ребенка", - рассказала Елизавета Чиркова - директор ГБОУ № 2121.

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