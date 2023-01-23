В Москве мужчину задержали по подозрению в убийстве матери

Ведется следствие

В столице задержан москвич, подозреваемый в убийстве матери. И нанесении ножевых ранений сестре.

Рано утром в квартире на Витебской улице было обнаружено тело женщины - 59-го года рождения. С колото-резаными ранениями. Ее 40-летняя дочь с такими же травмами была госпитализирована.

Известно, что на момент происшествия в квартире находился 33-летний сын убитой. Его уже задержали. Как семейный конфликт перерос в кровавую разборку, сейчас выясняют следователи. По словам соседей, мужчина страдал психическими заболеваниями.

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