Появилось видео пожара на стекольном заводе в Подмосковье

Сейчас специалисты устанавливают причины произошедшего

В подмосковном Дмитрове накануне вечером тушили крупный пожар на стекольном заводе в селе Борисово. Сигнал о ЧП поступил в районе 4 часов.

По информации свидетелей, причиной возгорания стала неисправная печь. Пламя быстро распространилось на 200 квадратных метров. На кадрах видно, как горит крыша и балки. 20 человек были эвакуированы.

С огнем справились через два часа. Всего в тушении приняли участие 11 человек и три единицы техники. Информации о пострадавших нет.

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