Появилось видео пожара на стекольном заводе в Подмосковье

Сейчас специалисты устанавливают причины произошедшего
В подмосковном Дмитрове накануне вечером тушили крупный пожар на стекольном заводе в селе Борисово. Сигнал о ЧП поступил в районе 4 часов.
По информации свидетелей, причиной возгорания стала неисправная печь. Пламя быстро распространилось на 200 квадратных метров. На кадрах видно, как горит крыша и балки. 20 человек были эвакуированы.
С огнем справились через два часа. Всего в тушении приняли участие 11 человек и три единицы техники. Информации о пострадавших нет.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"