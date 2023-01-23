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Сотрудники Госавтоинспекции спасли мужчину с инсультом

15:13
  • понедельник
  • 23 января 2023

Ему стало плохо на трассе

Сотрудники Госавтоинспекции пришли на помощь водителю с инсультом. В дежурную часть обратилась местная жительница. И рассказала, что не может дозвониться до мужа, который выехал на машине из Рязани в Москву.

Капитан полиции Кирилл Ермеев и старший лейтенант Александр Борисов определили примерный маршрут движения иномарки. И отправились по нему. В районе 133-го километра трассы "Каспий" они заметили на обочине похожий автомобиль.

"Подъехав к автомобилю, мы обнаружили за рублем водителя, который не мог двигаться, внятно разговаривать. Включив проблесковые маяки на служебном автомобиле и аварийную сигнализацию на "Киа Соренто", мы вызвали скорую помощь и сообщили родственникам", - рассказал Кирилл Ермеев.

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Госпитализация мужчину с инсультом
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Госпитализация мужчину с инсультом
Госпитализация мужчину с инсультом
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