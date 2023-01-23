В Москве серийный убийца кошек получил 2,5 года колонии

Приговор вынесен в понедельник

Два с половиной года колонии - столько получил 32-летний москвич, который расстреливал бездомных котов на юге города.

На суде мужчина предпочёл гордо хранить молчание. Также, не проронив ни слова, написал своё несогласие с решением судьи.

На допросах живодёр был более красноречив. Охотно рассказывал, как устраивал "сафари" на своём BMW, расстреливая из пневматики бродячих кошек. Так хотел сократить их численность. Ему и в голову не приходило, что может травмировать ещё и случайных прохожих.

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