"Ёлочный круговорот": хвойные деревья ждут на пунктах переработки в Москве

Ели просят приносить на пункты сбора без мишуры и игрушек

Уставшие от новогодних праздников хвойные деревья горожане сдают на специальные пункты. Их в столице в этом году просто рекордное количество – 600. Ели, сосны, пихты, которые безнадёжно осыпаются, ещё пригодятся! Почему деревья лучше не выбрасывать на помойку? И какой у них должен быть дресс-код, чтобы попасть на переработку?

Попадая в "Ёлочный круговорот" - именно так называется ежегодная экологическая акция по сбору новогодних деревьев в столице - любая живая ель ещё послужит природе, заверяют организаторы. Только хвойные очень просят приносить на пункты сбора без мишуры и игрушек, а также пленки, в которую, как оказалось, многие любят оборачивать осыпающиеся деревья.

Очищая ели от упаковки и скотча, рабочие тратят очень много времени и сил, тогда как дел у них сейчас и так невпроворот. На столичных пунктах переработки ёлок - а таких в городе три - сейчас горячая пора. Каждые несколько минут сюда приезжает грузовик, до верху заполненный деревьями - это около 200 штук. И таких машин из каждого района в день приезжает по 2-3. Затем деревья сразу же отправляются на переработку.

Проходя через измельчитель, хвойные перерабатываются в щепу, применение которой всегда найдётся в столичных лесопарках и дендрариях. Ещё один существенный плюс переработки хвойных символов Нового года - тот факт, что деревья не попадут на свалку, где на их утилизацию ушли бы годы. А ведь именно это с ними может произойти, если не дойти до специального пункта сбора, а бросить ёлку в обычный мусорный контейнер.

"Акция проводится с 16 года, тогда она была только в одном пункте приема, тогда собрали всего 300 деревьев. Акция разрасталась, в прошлом году было больше 580, в этом году их около 600. Последние годы мы собираем порядка 45-50 тысяч деревьев за сезон. Поэтому, учитывая, что в этом году пунктов больше, мы рассчитываем, что и показатели, связанные со статистикой по сбору деревьев, будут больше", - рассказала Вера Струкова, замруководителя Мосприроды.

Адреса пунктов сбора хвойных можно уточнить на одноименном сайте акции "Елочный круговорот. Москва". Пункты сбора елей в столице будут работать до 26 февраля.

Татьяна Сидорова, Сергей Долгих, Евгений Назарюк, "ТВ Центр".

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