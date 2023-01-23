Россия объявила о понижении дипломатических отношений с Эстонией

До временного поверенного в делах

Россия решила понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией в качестве ответной меры.

Об этом в понедельник, 23 января, заявили в министерстве иностранных дел нашей страны. В частности, Москве не понравилось решение эстонских властей радикально сократить состав российского посольства.

"В качестве ответной меры российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах", - говорится в сообщении ведомства.

Послу Эстонии Маргусу Лайдре предписано покинуть Россию до 7 февраля.

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