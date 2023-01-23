Пушилин заявил о продвижении России по всему фронту в ДНР

Взяты важные высоты

Российские войска продвинулись по всей линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Об этом в понедельник, 23 января, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин. ВС России практически взяли важные высоты вокруг Клещеевки на юге от Артемовска. Это позволит взять под контроль пути снабжения украинских войск, отметил врио главы ДНР

"Для нас является важным в полной мере перерезать пути снабжения Северск - Артемовск, что тоже даст дополнительные возможности для наших подразделений", - добавил Пушилин (цитата по ТАСС).

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