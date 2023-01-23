В Кремле объяснили действие указа о мобилизации "другими мероприятиями"

Призыв завершен

Указ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации предусматривает не только призыв нужного числа людей, но и другие мероприятия, поэтому продолжает действовать.

Об этом в понедельник, 23 января, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Призыв граждан в рамках частичной мобилизации завершен, необходимые 300 тысяч человек набраны.

"Кроме призыва граждан на военную службу, частичная мобилизация включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения задач вооруженных сил", - сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Песков подчеркнул, что указ о мобилизации продолжает действовать в связи с исполнением обязанностей военнослужащими, с закрытым пунктом указа и другими мероприятиями.

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