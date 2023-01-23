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Кремль напомнил Украине о расплате за "псевдоподдержку" Запада

12:58
  • понедельник
  • 23 января 2023

Западные страны продолжают накачивать Украину вооружениями и военной техникой

Расплачиваться за поставки западных вооружений и военной техники Киеву придется украинскому народу. Такое заявление в понедельник, 23 января, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Официальный представитель Кремля назвал поставки Западом Украине оружия "псевдоподдержкой", а также отметил нарастающую нервозность членов НАТО, судя по дискуссиям вокруг поставок танков, на которых настаивает Киев.

Песков подчеркнул, что все страны, накачивающие Украину вооружением, несут ответственность за последствия этих действий, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова напомнила, что США анонсировали очередной пакет военной помощи Киеву и изъявили готовность обеспечить Украину "всем необходимым для достижения успеха на поле боя". В России расценивают это как откровенное провокационное подстрекательство Запада и повышение ставок в конфликте, что неизбежно приведет к увеличению жертв и опасной эскалации, отметила Захарова.

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