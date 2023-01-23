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Песков отметил невозможность возобновления переговоров с Киевом

13:19
  • понедельник
  • 23 января 2023

Переговорный процесс был прерван украинскими властями еще в апреле 2022 года

В настоящее время нет никаких условий для проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом в понедельник, 23 января, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что таких условий нет "ни де-факто, ни де-юре", несмотря на неоднократно подчеркивавшуюся готовность Москвы к мирному урегулированию.

При этом Песков напомнил, что "мы слышим заявления из Киева, мы знаем юридическое обоснование невозможности ведения переговоров со стороны украинского режима", сообщает РИА Новости.

Ранее Песков заявлял, что для разрешения украинского конфликта Западу надо отмотать пленку на конец 2021 года, когда Россия предлагала обсуждать свои озабоченности. Вместо того, чтобы сесть за стол переговоров, страны Запада отвергли просьбы Москвы, напомнил представитель Кремля.

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