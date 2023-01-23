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На поддержку детей в России выделят 2,5 трлн рублей

13:40
  • понедельник
  • 23 января 2023

Об этом рассказали в Министерстве труда

Совокупный объем всех мер поддержки детей на федеральном и региональном уровне в России в 2023 году составит 2,5 трлн рублей. Об этом в понедельник, 23 января, рассказала первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
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Представитель Минтруда выступила на круглом столе комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей на тему "Законодательное обеспечение Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы и предложения в план мероприятий по ее реализации".

Баталина отметила, что в России развивается проект "Социальное казначейство", который упрощает порядок обращения женщин за такого рода помощью, сообщает "Интерфакс".

Ранее Государственная дума отклонила законопроект о ежегодной выплате к началу учебного года в размере 10 тысяч рублей на ребенка. Дополнительные расходы бюджета на эту меру оценивались в 165 млрд рублей в год, причем покрывать их предлагалось за счет Фонда национального благосостояния. Однако в правительстве не поддержали предлагаемую меру, указав, что это "не соотносится с целями создания указанного фонда".

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