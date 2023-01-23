Запасы зерна в России превысили 35 млн тонн

За 2022 год показатель увеличился на 43,6%

Запасы зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях России (без учета малого предпринимательства) выросли за 2022 год на 43,6%, до 35,3 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные в понедельник, 23 января.

Запасы пшеницы составили 22,1 млн тонн, что выше уровня конца декабря 2021 года на 59,6%. При этом остатки кукурузы на зерно снизились на 2,3%, до 3,647 млн тонн.

Увеличились запасы семян и плодов масличных культур — на 34,2%, до 6,358 млн тонн, включая 2,945 млн тонн семян подсолнечника (плюс 19,5%). Остатки льна-долгунца на конец года составили 2,372 тысячи тонн.

Запасы сахарной свеклы выросли за год в 3,46 раза, до 3,569 млн тонн, картофеля — на 11,5%, до 1,388 млн тонн. Запасы овощей открытого и закрытого грунта почти удвоились, составив 564,733 тысячи тонн по сравнению с 284,16 тысячи тонн на конец декабря 2021 года, сообщается на официальном сайте Росстата.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что российское сельское хозяйство превратилось в высокотехнологичную отрасль, стало эффективным и конкурентоспособным на мировых рынках. При этом, отметил Путин, "по-моему, посевных площадей-то меньше, чем в Советском Союзе". Это говорит о росте эффективности сельского хозяйства "в разы, наверное".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"