ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Запасы зерна в России превысили 35 млн тонн

13:58
  • понедельник
  • 23 января 2023

За 2022 год показатель увеличился на 43,6%

Запасы зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях России (без учета малого предпринимательства) выросли за 2022 год на 43,6%, до 35,3 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные в понедельник, 23 января.
Урожай зерна в России в 2022 году составил 153,8 млн тонн

Запасы пшеницы составили 22,1 млн тонн, что выше уровня конца декабря 2021 года на 59,6%. При этом остатки кукурузы на зерно снизились на 2,3%, до 3,647 млн тонн.

Увеличились запасы семян и плодов масличных культур — на 34,2%, до 6,358 млн тонн, включая 2,945 млн тонн семян подсолнечника (плюс 19,5%). Остатки льна-долгунца на конец года составили 2,372 тысячи тонн.

Запасы сахарной свеклы выросли за год в 3,46 раза, до 3,569 млн тонн, картофеля — на 11,5%, до 1,388 млн тонн. Запасы овощей открытого и закрытого грунта почти удвоились, составив 564,733 тысячи тонн по сравнению с 284,16 тысячи тонн на конец декабря 2021 года, сообщается на официальном сайте Росстата.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что российское сельское хозяйство превратилось в высокотехнологичную отрасль, стало эффективным и конкурентоспособным на мировых рынках. При этом, отметил Путин, "по-моему, посевных площадей-то меньше, чем в Советском Союзе". Это говорит о росте эффективности сельского хозяйства "в разы, наверное".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Зерно
Зерно
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.