Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака

Весы - в поисках гармонии, а Водолеям не стоит спешить тратить деньги

Овны

Высока вероятность получения неприятного письма или новости, которая расстроит вас. Если это отказ - не спешите впадать в уныние, еще неизвестно, кому повезло.

Тельцы

Не просите сегодня советов у ваших друзей - руководствуйтесь собственными ощущениями. Только вы знаете, как лучше поступить и на что потратить деньги.

Близнецы

Неспокойный день для работающих представителей знака: на работе будет что-то меняться. Также приготовьтесь подчиниться решению, которое вам совсем не по душе.

Раки

Звезды не советуют вам сегодня отправляться в путь или покупать билеты. С учебой тоже может пойти все не так гладко, как ожидалось: возникнут новые нюансы.

Львы

Вам сегодня не стоит обращаться в банки, государственные учреждения, покупать или продавать валюту, акции. Переключитесь на более простые дела, бытовые проблемы.

Девы

Еще немного и проблемы на работе или в семье закончатся, запаситесь терпением. Сегодня такой день, когда хочется все решить одним махом, но это иллюзия.

Весы

Вы, как всегда, в поиске гармонии, и это иногда непросто. Возможно, вам придется искать компромисс с коллегами или работать за кого-то.

Скорпионы

Неподходящий день для шопинга, похода в салон красоты, творчества. А еще сегодня легко поссориться с близким человеком, будьте осторожнее.

Стрельцы

У вас могут возникнуть сложности или проявиться бурные эмоции из-за наслоения проблем в семье и на работе. Просто сделайте так, чтобы две эти сферы не пересекались.

Козероги

Чем больше информации, разговоров, услышанных новостей и слухов, тем сложнее. Сегодня тот самый день, когда нужно сосредоточиться и выбросить из головы лишние мысли.

Водолеи

Эмоциональные покупки сначала обрадуют, а потом расстроят - именно так это и работает. Не спешите тратить деньги, походите пару дней с мыслями об этом.

Рыбы

Луна в вашем знаке на короткое время вступит в конфликт с Марсом, что может спровоцировать раздражительность. Считайте до десяти, прежде чем что-то сказать.

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