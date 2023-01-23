Путин обсудил с Миннихановым развитие Татарстана

Социально-экономическая ситуация в республике стабильная

В понедельник состоялась рабочая встреча Владимира Путина с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, в ходе которой обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе, сообщает пресс-служба Кремля.

"Татарстан у нас традиционно, на протяжении долгого времени находится в самых верхних положительных рейтингах по основным направлениям работы", - отметил российский президент.

Минниханов рассказал о поддержке Татарстаном специальной военной операции - выделено почти 2,5 миллиарда рублей, передано почти две тысячи тонн гуманитарной помощи, значительная часть которой идет в Лисичанск.

"Валовой региональный продукт у нас 3 триллиона 760 миллиардов рублей, а по объему промышленной продукции рост 105,9 процента, где-то почти 4,8 триллиона рублей", - также сообщил руководитель республики.

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