Лавров: Россия не отказывается от переговоров по Украине

Но Запад не разрешает Украине вступить в диалог

Россия не отказывается от переговоров по Украине, но чем дольше Запад будет их избегать, тем сложнее ситуация.

Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ЮАР заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Тем не менее, западные страны прямо говорят Киеву, что договариваться пока рано. По их мнению, Россию нужно вернуть в границы 1991 года.

"Нужно отвоевать больше в этой ситуации и начинать переговоры с позиции сильного. Они же это прямо говорят, что надо вернуть Россию в границы 1991 года", - заявил Лавров (цитата по РИА Новости).

Украинской стороне надо прояснить свою позицию, подчеркнул российский министр.

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