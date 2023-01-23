Женщины в России составляют около 50% безработных

Поиск женщинами работы занимает примерно семь месяцев

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила, что женская безработица в стране составляет 49,4%.

Как уточнила парламентарий, поиск женщинами работы занимает примерно семь месяцев - то есть гораздо больше времени, чем у мужчин.

В России в настоящее время проживает 77,9 млн женщин - это более половины населения страны. Ожидаемая продолжительность жизни составляет 78,2 года.

Также, по данным Останиной, доля женщин среди занятых в области образования - 82,4%. В области здравоохранения и социальных услуг - 79,8%, передает "Интерфакс".

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ситуация на рынке труда находится на постоянном контроле, при этом уровень зарегистрированной безработицы не меняется и по-прежнему составляет 0,8%.

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