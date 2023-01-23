Собянин рассказал о росте производства медоборудования в Москве

В настоящее время более 100 московских предприятий выпускают наборы первой помощи

Как сообщил в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин, производство медоборудования в столице в прошлом году выросло более, чем на треть.

"Несколько лет назад мы сделали ставку на поддержку промышленности, в том числе производителей лекарств и медоборудования. Портфель системных мер помощи включает в себя свыше 20 различных инструментов - от подбора участка под размещение производства до целевых субсидий и льготных кредитов. И сегодня эта поддержка приносит реальный результат", - отметил глава города.

По словам Собянина, в настоящее время более 100 московских предприятий выпускают наборы первой помощи, а также аппараты искусственной вентиляции легких, пульсоксиметры, изделия сердечно-легочной реанимации, медицинскую мебель.

Чтобы получить консультацию, компании могут обратиться в центр поддержки промышленности по телефону +7 495 630-00-00 или по электронной почте industrysupport@mos.ru.

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