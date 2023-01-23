Российские регионы получат около 16 млрд рублей на модернизацию ЖКХ

Средства направят в 14 субъектов Российской Федерации

Правительственная комиссия по региональному развитию утвердила первые 14 региональных программ модернизации коммунальной инфраструктуры на 16 млрд рублей. Об этом в понедельник, 23 января, рассказали в пресс-службе российского кабмина.

Как уточнил вице-премьер Марат Хуснуллин, новый инструмент финансирования развития ЖКХ позволит в целом по стране усовершенствовать не менее 100 площадных объектов и заменить до 8 тысяч км инженерных сетей.

В рамках новой программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры выделены первые 30 млрд рублей, уже утверждены программы 14 субъектов, которым из Фонда развития территорий будет направлено около 16 млрд рублей.

Эти средства направят в Адыгею, Башкортостан, Кабардино-Балкарию, Марий Эл, Якутию, Северную Осетию — Аланию, Тыву, Хабаровский край, Астраханскую, Иркутскую, Липецкую, Самарскую, Тамбовскую области и Ямало-Ненецкий автономный округ.

В ближайшее время комиссия рассмотрит программы других субъектов, чтобы новый механизм финансирования смогли использовать как можно больше регионов, сообщает "Интерфакс".

В октябре 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что в России предполагается провести системную трансформацию строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства. Планируется внедрить цифровые инструменты на базе отечественных технологий и для большей прозрачности перевести в электронный вид основные процедуры, сократить продолжительность инвестиционно-строительного цикла, число избыточных требований.

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