Лавров заявил о переходе к "почти настоящей" войне между Россией и Западом

Гибридной войной ситуация уже не ограничивается, считает министр

Война России с Западом уже не гибридная, а почти настоящая. Такое заявление в понедельник, 23 января, сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава МИД России находится с рабочим визитом в ЮАР, где он проинформировал коллегу Наледи Пандор о ходе специальной военной операции на Украине.

Лавров подчеркнул, что российская спецоперация "направлена на спасение мирных граждан, на недопущение создания прямых угроз безопасности России на наших границах, чем долгие годы занимались американцы и их союзники по НАТО".

По словам дипломата, когда речь идет о событиях на Украине, "это война уже не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское: от языка до культуры, что было на Украине столетиями, и запрещая говорить людям на их родном языке", сообщает РИА Новости.

Ранее Сергей Лавров подчеркивал, что отношений в прежнем формате между Россией и странами Запада больше не будет. По его словам, то, что происходит сейчас на Украине, является результатом многолетней подготовки США и их так называемых европейских союзников, а по факту — вассалов. Дипломат отмечал, что война между Россией и западом уже совсем не холодная, а глобальная гибридная.

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