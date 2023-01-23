ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские войска взяли под контроль Краснополье в ДНР

14:27
  • понедельник
  • 23 января 2023

Противник потерял за сутки свыше 60-ти военнослужащих

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Краснополье в Донецкой народной республике (ДНР).

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальных представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Краснополье освободили добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа, подчеркнули в министерстве.

Помимо этого, на донецком направлении противник потерял за сутки свыше 60-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.