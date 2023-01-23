Российские войска взяли под контроль Краснополье в ДНР

Противник потерял за сутки свыше 60-ти военнослужащих

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Краснополье в Донецкой народной республике (ДНР).

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальных представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Краснополье освободили добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа, подчеркнули в министерстве.

Помимо этого, на донецком направлении противник потерял за сутки свыше 60-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

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