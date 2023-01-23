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ВС России уничтожили установку HIMARS на днепровском направлении

14:36
  • понедельник
  • 23 января 2023

ВСУ потеряли за сутки до 70 человек и две РЛС американского производства на краснолиманском направлении

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в понедельник, что в течение суток российские войска уничтожили более 40 украинских военных на купянском направлении.
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Также сообщается, что ВСУ потеряли за сутки до 70 человек и две РЛС американского производства на краснолиманском направлении.

На днепровском направлении ВС России поразили временный пункт дислокации подразделения 107-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ, уничтожили пусковую установку американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, стало известно, что российские военные уничтожили за сутки на запорожском направлении около 30 боевиков и машину РСЗО "Град".

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