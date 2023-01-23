ВС России уничтожили установку HIMARS на днепровском направлении

ВСУ потеряли за сутки до 70 человек и две РЛС американского производства на краснолиманском направлении
Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в понедельник, что в течение суток российские войска уничтожили более 40 украинских военных на купянском направлении.
Также сообщается, что ВСУ потеряли за сутки до 70 человек и две РЛС американского производства на краснолиманском направлении.
На днепровском направлении ВС России поразили временный пункт дислокации подразделения 107-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ, уничтожили пусковую установку американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
Кроме того, стало известно, что российские военные уничтожили за сутки на запорожском направлении около 30 боевиков и машину РСЗО "Град".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"