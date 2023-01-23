Российские войска за сутки уничтожили свыше 200 боевиков

Высокоточными ударами поражены почти 100 районов скопления живой силы и техники ВСУ

Еще один населенный пункт - Краснополье - освобожден от нацистов в Донецкой народной республике. В операции участвовали добровольцы штурмовых отрядов, авиация, артиллерия и ракетные подразделения. Об этом сегодня сообщило наше Минобороны. За сутки на разных направлениях уничтожены свыше 200 боевиков. Высокоточными ударами поражены почти 100 районов скопления живой силы и техники противника.

Двойка штурмовиков Су-25 уходит на очередное боевое задание. Камеры, установленные в кабине, беспристрастно фиксируют ключевые моменты. Видно, как обе машины идут на малых высотах. Затем заходят на цель, делая несколько ракетных залпов.

В результате данных ударов была уничтожена техника и замаскированные полевые позиции противника. Его российская армия продолжает перемалывать в круглосуточном режиме. На кадрах, сделанных с беспилотника, запечатлен удар батареи "Солнцепеков", выжигающих все в радиусе нескольких сотен метров. Мощнейшее оружие. Как, впрочем, и самоходные гаубицы "Акация", не оставляющие врагу шансов.

Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России: "На купянском направлении артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. На краснолиманском направлении огнем артиллерии Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск нанесено поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 70 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США".

Наша артиллерия также активно поддерживает действия мотострелковых и танковых подразделений. Удары наносят по укреплениям противника, скоплению живой силы и колоннам военной техники ВСУ. Ее, несмотря на все международные конвенции и запреты, украинцы продолжают прятать в жилой застройке. Это видно и по кадрам из Артемовска, сделанным британским журналистом Sky News.

В этих зданиях еще живут люди, которых Киев безжалостно использует в качестве живого щита, пытаясь удержать Артемовск, имеющий стратегическое значение. За город сейчас идут тяжелейшие бои. Российские бойцы пытаются взять его в оперативное окружение.

Активные бои продолжаются и на западе Марьинки, где ВСУ пытаются сдержать продвижение наших сил, неся серьезные потери. Сообщается о гибели целой роты 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Украины. Да и по этим кадрам видно, насколько тяжело приходится противнику оборонять Марьинку. А вот поселок Краснополье в ДНР добровольцы штурмовых отрядов уже освободили. Активную помощь им в этом оказала армейская авиация и артиллерия, которая продолжает активно работать по всей линии фронта.

Конашенков: "На днепровском направлении высокоточным оружием наземного базирования нанесено поражение временному пункту дислокации подразделения 107-й реактивной артиллерийской бригады в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области. В результате удара на вскрытой огневой позиции уничтожена пусковая установка американской реактивной системы залпового огня HIMARS вместе с экипажем и два автомобиля".

И это далеко не первый случай уничтожения американских РСЗО. Не говоря уже про другую технику НАТО, ряды которой продолжают рядеть. Оттого Киев, сообщает российская разведка, идет на хитрость, пряча западное вооружение там, куда Россия точно никогда не ударит, - на терри­ториях атомных электростанций. Это касается наиболее дорого­стоящих и дефицитных для ВСУ ракет к комплексам РСЗО HIMARS и зарубежным системам ПВО, а также артиллерий­ских боеприпасов большого калибра.

То есть опасность самоподрыва натовских вооружений никто не учел. А ведь они - не первой свежести. Мало никому не покажется, в том числе соседней Европе.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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