В Берлине же хорошо понимают последствия появления немецких танков на российской территории

Москва понижает уровень дипотношений с Таллином. Причиной такого решения стала тотальная русофобия в Эстонии. Послу республики предписано покинуть Россию до 7 февраля. В нашем МИД подчеркнули, что ответственность за произошедшее полностью лежит на властях Эстонии, которые возвели культивирование враждебности в ранг государственной политики. Похожая ситуация и в других странах Запада, где с фанатизмом стремятся уничтожить все русское и не устают придумывать санкции в отношении Москвы, которые бумерангом бьют по самим авторам рестрикций.

В Великобритании третий раз за последние пять недель сотрудники скорой помощи устраивают забастовку. В понедельник утром на улицы вышли около 15 тысяч человек. Это значит, что кто-то из пациентов вовремя не получит помощь. Но сейчас помощь нужна самим медикам. Инфляция съедает всю зарплату. Они требуют от правительства повышения жалованья. Но все это время власти остаются глухи к требованиям тех, от кого зависят жизни.

А вот для Киева у Лондона находится все. И деньги и оружие. Министр обороны Великобритании анонсировал рекордный пакет помощи. Кроме сотен тысяч артиллерийских боеприпасов и сотен ракет, в него войдут и 14 танков Challenger 2. Еще столько же танков немецкого производства рвется поставить Варшава. И вот уже министр иностранных дел ФРГ уверяет, что Берлин не будет препятствовать, если Польша доставит в зону конфликта свои танки немецкого производства.

Канцлер Германии на этот счет пока молчит. Министр обороны Борис Писториус увиливает от прямого ответа: "Что касается вопроса о танках Leopard, я хотел бы еще раз отметить, что если вы посмотрите на опросы, то это отнюдь не тот случай, когда население Германии единогласно выступает за отправку танков".

Сегодня в Брюсселе - очередная встреча министров иностранных дел стран ЕС. Главная цель - усилить давление на Германию, чтобы та дала добро на передачу Украине леопардов. Причем как поступать все еще локомотиву экономики Евросоюза со своими же вооружениями, Берлину указывают страны, которые давно бы уже обанкротились без подачек ЕС.

"Нет никаких веских аргументов, почему нельзя обеспечить Украину боевыми танками, ПВО. Моя страна только что решила поставить больше ПЗРК "Стингер". Мы намерены обучить в два раза больше украинских солдат. Все министры прибалтийских стран говорят, что мы должны предоставить Украине все, что потребуется, в том числе боевые танки, для восстановления мира в Европе", - сказал Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел Латвии.

Но пока все, чего добились прибалты, это высылка из России посла Эстонии. Москва понизила уровень диппредставительства до уровня временного поверенного в делах. Это ответная мера на требование сократить штат нашей дипмиссии в Таллине. Латвия так же намерена с 24 февраля понизить уровень дипотношений. Польша упорно напрашивается, чтобы отношения разорвали и с ней. Причем не только наша страна. Давя на Берлин по поводу поставки танков, официальная Варшава перешла к прямым угрозам.

"Германия, не давая согласия на отправку танков Украине, попадет в международную изоляцию. Если они будут по-прежнему придерживаться этой позиции, то их положение будет крайне слабым. Тут ведется большая игра - не только за победу на Украине, но и за американское влияние в Европе. Немцы и французы хорошо это понимают", - заявил Аркадиуш Муларчик, заместитель министра иностранных дел Польши.

Поляки уже все подсчитали: у немцев 350 боеспособных танков Leopard. И еще 200 - на хранении. Поэтому обязаны поделиться. А как украинцы должны использовать тяжелые вооружения, науськивает экс-командующий сил США в Европе Бен Ходжес: "Украинцы знают, что решающей территорией является Крым. Имея танки Запада, Украина может создать бронетанковую бригаду, которая будет служить острием силы для прорыва российской обороны в направлении Мариуполя, чтобы продолжить изоляцию Крыма."

В Германии хорошо понимают последствия появления немецких танков на российской территории. Видимо, потому и не торопятся снабжать Украину.

"Когда мы говорим о том, что происходит на Украине, мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское - от языка до культуры, что было на Украине столетиями, и запрещая людям говорить на их родном языке", - подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В попытке выпросить у Запада немецкие Leopard'ы украинцы и им сочувствующие доходят до маразма: заваливают соцсети фотографиями в пятнистых нарядах. Видимо, следующим этапом станут скачки на всех площадях Европы под немецкими посольствами. Только якобы окровавленное белье заменят на леопардовые стринги.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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