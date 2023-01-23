Уроки французского: как Запад борется с "гендерными стереотипами"

Грядет новое "потерянное поколение"

В школах Франции появился новый предмет - "Курс по гендерной проблематике и транс-принадлежности". Ученикам в том числе и начальных классов рассказывают, что на самом деле существует не два пола, а значительно больше, показывают фильмы про борцов за свободы представителей ЛГБТ-сообщества и даже дают советы по смене пола. И все это - в рамках официального плана правительства Пятой Республики по защите прав сексуальных меньшинств.

Мало было европейцам трагедии в редакции журнала Charlie Hebdo после неуместной карикатуры на пророка Мухаммеда. Мало, видимо, и реакции мусульман на сожжение Корана у турецкого посольства в Швеции. Запад продолжает насмехаться над арабским миром и его традициями. Вот устроили в Париже ЛГБТ-шоу, чтобы рассказать Востоку, как ему следует жить. Мужчины, по мысли прогрессивных организаторов, обязаны быть похожими на женщин. Для пущей убедительности - и артистов подобрали сплошь этнических арабов, проживающих во Франции.

Показывают это во Франции (и весьма активно) не только взрослым, но и детям. В школах введены уроки по гендерной теории, учащихся водят на спектакли про трансвеститов, предлагают подписаться на трансгендеров в социальных сетях и показывают фильмы про борцов за свободы геев. "Просвещают" таким образом уже с начальных классов. И меры эти - вовсе не самодеятельность отдельных учреждений или педагогов, а часть официального плана правительства по борьбе за права сексуальных меньшинств.

В Шотландии чуть было не пошли еще дальше. Местный парламент проголосовал за снижение возраста, по достижении которого люди могут менять пол без разрешения родителей или врачей, до 16 лет. Решение это, что характерно, поддержала первый министр автономии Никола Стерджен. Одновременно закон вызвал и шквал общественного возмущения. Против выступили многие британские звезды, включая Джоан Роулинг, которая уже давно обвиняет активистов ЛГБТ в нарушении прав женщин. В итоге премьеру Соединенного Королевства Риши Сунаку пришлось даже задействовать право вето, чем он создал - ни много ни мало - исторический прецедент. Дело в том, что с момента воссоздания шотландского парламента в 1999 году Лондон еще ни разу не запрещал ему принимать какие-либо решения. Эдинбург тем не менее не отступил. И, как пишет местная пресса, опрашивает уже семилетних детей в школах, какого они пола.

"Опрос проводится городским советом Абердина, возглавляемым коалицией Шотландской национальной партии и либерал-демократов, в 59 школах. От учеников, которые должны выбрать из вариантов "мужчина, женщина, небинарный, трансгендер или другой", не требуется присутствие родителя. Сами же родители в шоке. Они возмущены такой "воспитательной обработкой" маленьких детей, которые, по их словам, пока не в состоянии сделать и куда более простой выбор. Например, определиться, "что они будут на ужин: куриные наггетсы или рыбные палочки", - пишет Daily Mail.

Впрочем, впереди планеты всей в так называемых "радужных" вопросах - по-прежнему США. Там сейчас всерьез обсуждают предложение главы гендерной программы больницы Питтсбурга Алисин Симпсон. По ее мнению, трансгендерам следует делиться половыми органами, чтобы помогать мужчинам, ставшим женщинами, беременеть. Другими словами - необходимо создать институт донорства маток. На таком фоне даже заявление конгрессвумен Сандры Фейст о том, что мальчикам в школах нужно обеспечить доступ к женским средствам гигиены, уже не выглядит экзотикой. Тем более, что озвучила она это не где-нибудь на фрик-шоу, а в ходе заседания комитета по образованию Палаты представителей США.

ЛГБТ-повестка - теперь официально часть государственной политики на Западе. Однако пока истеблишмент снимает сливки, страдают в первую очередь дети. Симптоматично, например, то, какую грандиозную популярность в американских соцсетях получил вот этот ролик: пятилетний мальчик устроил драг-дефиле для престарелых геев. От кадров этих недвусмысленно веет педофилией. Но ведь и педофилов в США уже давно оправдывают, представляя преступное психическое извращение нормой. Кем станет этот ребенок, повзрослев, догадаться нетрудно. А ведь имя таким жертвам ЛГБТ-пропаганды - легион. Целое потерянное поколение.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"