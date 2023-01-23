ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Геноцид советского народа будут изучать в российских вузах

15:02
  • понедельник
  • 23 января 2023

Эту тему включат в курс истории

Материалы о геноциде советского народа во времена Великой Отечественной войны войдут в обновленный курс истории для студентов неисторических специальностей в вузах. Об этом в понедельник, 23 января, рассказали заместитель российского министра высшего образования и науки Константин Могилевский.
Путин отметил важность признания геноцида гражданского населения СССР

Представитель Минобрнауки напомнил, что с нового учебного года студентам начнут читать обновленный, увеличенный курс отечественной истории. В него включат материалы о Нюрнбергском, Токийском, Хабаровском процессах.

Могилевский подтвердил, что в обновленный курс истории войдут также сведения и материалы, посвященные трагедии геноцида советского народа, сообщает РИА Новости.

Ранее российский президент Владимир Путин отмечал агрессивные попытки многих государств переписать мировую историю с целью ослабить Россию. Президент заявил, что судебные процессы против нацистов, которые прошли в последние годы, доказали: Великая Отечественная война не была войной только ради захвата территорий. Это был преднамеренный геноцид советского народа.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Архивные кадры Второй мировой войны
Архивные кадры Второй мировой войны
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.