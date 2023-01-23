Геноцид советского народа будут изучать в российских вузах

Эту тему включат в курс истории

Материалы о геноциде советского народа во времена Великой Отечественной войны войдут в обновленный курс истории для студентов неисторических специальностей в вузах. Об этом в понедельник, 23 января, рассказали заместитель российского министра высшего образования и науки Константин Могилевский.

Представитель Минобрнауки напомнил, что с нового учебного года студентам начнут читать обновленный, увеличенный курс отечественной истории. В него включат материалы о Нюрнбергском, Токийском, Хабаровском процессах.

Могилевский подтвердил, что в обновленный курс истории войдут также сведения и материалы, посвященные трагедии геноцида советского народа, сообщает РИА Новости.

Ранее российский президент Владимир Путин отмечал агрессивные попытки многих государств переписать мировую историю с целью ослабить Россию. Президент заявил, что судебные процессы против нацистов, которые прошли в последние годы, доказали: Великая Отечественная война не была войной только ради захвата территорий. Это был преднамеренный геноцид советского народа.

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