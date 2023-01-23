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Эстония объявила о высылке российского посла

15:34
  • понедельник
  • 23 января 2023

Москва приняла решение о понижении уровня дипотношений

Послу России в Эстонии предписано покинуть страну 7 февраля. Такое заявление в понедельник, 23 января, сделало эстонское Министерство иностранных дел.

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Как заявил глава эстонского внешнеполитического ведомства Урмас Рейнсалу, Таллин принял к сведению решение России понизить свое дипломатическое представительство до уровня временного должностного лица.

Поскольку отношения России и Эстонии, по утверждению министра, строятся на паритетной основе, посол России в Таллине Владимир Липаев должен будет уехать из страны одновременно с выездом посла Эстонии из Москвы — 7 февраля, сообщает РИА Новости.

23 января Министерство иностранных дел России объявило, что в качестве ответа на решение эстонских властей радикально сократить состав российского посольства будет снижен уровень диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах.

В связи с этим послу Эстонии Маргусу Лайдре предписано покинуть Россию до 7 февраля.

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