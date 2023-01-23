Венгрия опровергла конкретные предложения в ЕС против российской атомной энергетики

Однако "общие дискуссии" на эту тему ведутся

В рамках обсуждения очередного пакета антироссийских санкций в Евросоюзе не звучали конкретные предложения против атомной энергетики России. Об этом в понедельник, 23 января, рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

В Евросоюзе приняли уже девять пакетов антироссийских санкций, обсуждается следующий — десятый — комплекс ограничительных мер.

По утверждению Сийярто, пока ведутся лишь "общие дискуссии" относительно возможных рестрикций против российской атомной энергетики, никакой конкретики нет.

При этом глава венгерского МИД подчеркнул, что Будапешт не будет поддерживать любые санкционные меры, которые каким-либо образом ограничат ядерное сотрудничество с Россией, сообщает телеканал М1.

Ранее источник в Брюсселе не исключил, что под ограничения рано или поздно могут попасть алмазная и атомная отрасли России. При этом он заявил, что готовить и утверждать новые санкционные пакеты с той же скоростью, что в 2022 году, Евросоюзу уже не удастся, поскольку "большинство инструментов уже использовано".

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