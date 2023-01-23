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Москвичам пообещали "приятный бонус" от погоды под конец января

15:59
  • понедельник
  • 23 января 2023

Прибывающий световой день добавит хорошего настроения

Погода начавшейся рабочей недели января будет весьма комфортной. Об этом в понедельник, 23 января, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Арина Артемова.
Аномальная погода установилась в Сибири и на Дальнем Востоке

Эксперт отметила, что на повышенном фоне атмосферного давления среднесуточная температура воздуха по-прежнему будет превышать климатическую норму на два-четыре градуса.

При переменной облачности существенных осадков не ожидается, только по утрам возможен слабый снег. Однако ни на прирост снежного покрова, ни на ухудшении дорожной обстановки это ни как не повлияет.

По словам Артемовой, дополнительным бонусом к хорошему настроению служит прибывающий каждые сутки в среднем на четыре минуты световой день, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что москвичей ожидает переменчивая и неоднородная погода до конца зимы. Количество оттепелей, по его словам, будет больше обычного, но и количество понижений температуры ниже 15 градусов мороза тоже будет превышать обычные характеристики.

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