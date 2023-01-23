Володин призвал к объединению парламентариев всех стран

Россия выступает за многополярный мир

Председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания комиссии по сотрудничеству между российским и иранским парламентами заявил, что Москва и Тегеран выступают против гегемонии.

"Считаем правильным объединить парламентариев всех стран для того, чтобы мы сделали все возможное для защиты суверенитета каждой страны, с тем, чтобы каждый народ свободно мог выбирать для себя свою власть, свободно для себя определять будущее. И эти вопросы для нас являются базовыми, и мы в них находим понимание у наших иранских коллег", - добавил спикер Госдумы (цитата по "Интерфаксу").

Как уточнил председатель нижней палаты парламента, Россия выступает за многополярный мир.

"Это очень важно и для других государств, если только они думают о своих народах", - подчеркнул Володин.

По его словам, только суверенное государство может обеспечить развитие человека.

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