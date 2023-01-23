Собянин: За 10 лет в Московском метрополитене создано более 30 тысяч новых рабочих мест

Метрополитен - один из крупнейших работодателей столицы

За 10 лет в Московском метрополитене появилось 31260 новых рабочих мест. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Собянин. По его словам, метрополитен - один из крупнейших работодателей столицы.

На создание новых рабочих мест со стабильной зарплатой и социальными гарантиями от города влияет активное строительство инфраструктуры метро, отметил мэр. Только благодаря Большой кольцевой линии появилось более шести тысяч вакансий.

"Самыми популярными профессиями в последние годы стали водитель трамвая, машинист электропоезда, дежурный по станции, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, электромеханик, электромонтер тяговой подстанции, тоннельный рабочий, монтёр и обходчик пути", - написал Собянин.

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