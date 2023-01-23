ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: За 10 лет в Московском метрополитене создано более 30 тысяч новых рабочих мест

15:55
  • понедельник
  • 23 января 2023

Метрополитен - один из крупнейших работодателей столицы

За 10 лет в Московском метрополитене появилось 31260 новых рабочих мест.  Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Собянин. По его словам, метрополитен - один из крупнейших работодателей столицы.

На создание новых рабочих мест со стабильной зарплатой и социальными гарантиями от города влияет активное строительство инфраструктуры метро, отметил мэр. Только благодаря Большой кольцевой линии появилось более шести тысяч вакансий.

"Самыми популярными профессиями в последние годы стали водитель трамвая, машинист электропоезда, дежурный по станции, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, электромеханик, электромонтер тяговой подстанции, тоннельный рабочий, монтёр и обходчик пути", - написал Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Метрополитен
Метрополитен
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.